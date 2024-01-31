Burhaniye ilçesinde, Yılmaz Özcan, eşinin dedesi Ali Güven’e ait İstiklal Madalyasını işyerinde sergilerken, İstiklal Madalyasının gururları olduğunu söyledi. Özcan, madalyanın dedesinin, İstiklal Savaşı sırasında Ayvalık cephesindeki kahramanlığı nedeniyle verildiğini söyledi.

Burhaniye’de Kafe işletmecisi Yılmaz Özcan, eşinin dedesi Ali Güven’e ait İstiklal Madalyasını işyerinde sergiliyor. Madalyanın ilgi gördüğünü anlatan 2 çocuk babası Yılmaz Özcan, “Dedemizin Ayvalık cephesindeki kahramanlığı nedeniyle bu madalya verilmiş. Dedemiz, teklif edilen gazilik maaşını da kabul etmemiş. Bunu işyerimizin duvarında sergiliyoruz. O bizim gururumuz” dedi.