Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası festivali unvanına sahip olan ve bu yıl 62.'si düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bu akşam dünyaca ünlü ikili; bariton Güvenç Dağüstün ile piyanist Burçin Büke ve ünlü şarkıcı Zuhal Olcay, Merinos AKKM Osmangazi Salonda Bursalılarla buluştu.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali'nin 62'ncisi, büyük bir coşku eşliğinde devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 62.’si düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali'nin bu akşamki konukları dünyaca ünlü ikili; bariton Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke oldu.

Merinos AKKM Osmangazi Salonda gerçekleştirilen konserde, Dağüstün ve Büke‘nin sadece şiir bestelerini seslendirdikleri “Şair Şarkıları” adlı projelerinin bu konserdeki konuğu ise Zuhal Olcay'dı.

Konserde Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay başarılı performanslarıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde Bursalı izleyiciler, sanata doyuran bir festival gecesi yaşadı.