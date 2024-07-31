Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde sanatseverler şiir dolu bir akşam yaşadı.

Dünyaca ünlü ikili, bariton Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke’nin sadece şiir bestelerini seslendirdikleri “Şair Şarkıları” adlı projelerinin konuğu, ünlü sanatçı Zuhal Olcay oldu. Konserde, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuldu.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konserin ilk bölümünde Güvenç Dağüstün’ün şiir solosuna, Burçin Büke, piyanosu ile eşlik etti. Sonrasında Türkiye’nin en iyi kadın seslerinden biri olan Zuhal Olcay ile Güvenç Dağüstün’ün düeti izleyenleri adeta büyüledi. Vatan şairi Nazım Hikmet’in bestelenmiş unutulmaz şiirlerini seslendiren usta sanatçılar, “Çok seneler geçti”, “O mahur beste çalar” ve “Geberiyorum” gibi dillerden düşmeyen eserleri de izleyenlerle birlikte söyledi. Shakespeare’den şiirlerin de okunduğu gecenin finali, Zuhal Olcay ile Güven Dağüstün’ün muhteşem düeti ile son buldu.

Gecede Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, sanatçılara teşekkür ederek festival plaketini sundu.