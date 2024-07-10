Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) mezuniyet törenleri hız kesmeden devam ediyor. Tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında diploma almaya hak kazanan öğrenciler için törenler düzenleniyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi de, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayarak mezun olmayı başaran öğrencilerine özel bir tören ile veda etti. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sanat ile bilim üniversite çatısı altında buluşuyor

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin üniversitenin kuruluş yılı itibariyle bakıldığında en genç fakültelerinden birisi olduğuna işaret etti. Fakültenin bilimsel niteliğinin yanı sıra, akademisyen sayısı, çalışmaları ve mezunları özelinde bakıldığında artık yavaş yavaş söz sahibi olmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Hem güzel hem de en özel fakültelerimizden birisidir. Modern dünyaya genel anlamda baktığımızda bilginin üretildiği yerlerin üniversite olduklarını görüyoruz. Üniversitelerin de Güzel Sanatlar Fakültesi gibi son derece özel birimleri bulunuyor. Günlük koşturmacaların içerisinde yorulan insanın ruhunda oluşan gerilimin ortaya çıkardığı sorunlar sanatlar marifetiyle ortaya koyuluyor. Üniversite çatısı altında sanat ile bilimin eş güdüm halinde olması bizleri de mutlu ediyor. Bugün de böylesine güzel bir fakültemizin güzel bir günündeyiz. Buradan mezun olmayı hak eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, akademisyenlerimize ve ailelere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bireyin ve toplumun sanata ilgisi geliştiriliyor

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin ise tüm bölümlere özel yetenek sınavlarıyla öğrenci aldıklarını hatırlattı. Bugüne kadar 376 öğrenciyi mezun ettiklerini aktaran Dekan Şahin; “Bu eğitim-öğretim yılındaki kayıtlı öğrenci sayımız ise 208’dir. Fakülte olarak sanatsal, bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirme vizyonuyla çalışıyoruz. Bir yandan da bireyin ve toplumun sanata ilgisini arttırmayı amaçlıyoruz. Desteklerini esirgemeyen üst yöneticilerimize, görevlerini fedakârlıkla yapan akademisyenlerimize ve idari personelimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ailelerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi de mezuniyetlerinden dolayı tebrik ediyor, yeni hayatlarında başarılar diliyoruz” açıklamasında bulundu. Fakülte ve bölümlerde derece yapan öğrencilerin anı belgesi ve teşekkür plaketi ile ödüllendirildiği program, katılan tüm öğrencilerin kep fırlatmasıyla tamamlandı.