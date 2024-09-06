Güzelbahçe Belediyesi, 11 Eylül Güzelbahçe’nin Kurtuluş Günü’nü düzenleyeceği Fener Alayı ve Pop müziğin sevilen sesi Buray Konseri’yle kutlayacak.BURSA (İGFA) - Güzelbahçelilerin katılımıyla yapılacak fener alayı korteji ve ardından sanatçı Buray’ın sahne alacağı Kurtuluş Günü coşkusunu yaşatacak.

Güzelbahçe Belediyesi tarafından yapılacak Kurtuluş günü Fener Korteji saat 20:30’da Çelebi Mahallesi Üç Fidan Anıtı’ndan başlayacak. Vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk Bayrakları ile Üç Fidan Anıtı’ndan Buray Konseri’nin düzenleneceği Güzelbahçe Şehir Stadı’na yürüyecek.

‘BU COŞKUYU BİRLİKTE YAŞAYALIM’

11 Eylül Güzelbahçe’nin Kurtuluş Günü coşkusunu ilk gün ki heyecanla yaşadıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Güzelbahçe’mizin kurtuluş günü olan 11 Eylül’ü bu yıl değerli sanatçımız Buray’la kutlayacağız. Kurtuluş zaferimiz milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğini gösteren bir destandır. Türk milletinin bu onurlu zaferini sonsuza dek yaşatacağımızı ve gelecek nesillere aktaracağız. Bu anlamlı günün heyecanını gelin birlikte kutlayalım. Fener alayımız ve sonrasında Güzelbahçe Stadı’nda sanatçı kardeşimiz Buray’la bu özel geceyi taçlandıracağız. Tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” diye konuştu