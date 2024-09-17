Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Erbaş, "Vatandaşlarımız hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet (@ekapi) üzerinden yapabilirler.” çağısında bulundu.