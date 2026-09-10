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Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep etmişti. Çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılmaya başlandı.

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan’ın, emniyet ve savcılıkta ifadesi alındı. İfadesinin ardından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak TCK’nın 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Düğününde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelen ve “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Gelişmelerin ardından fenomen eşi Çağla Öz’ün sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.

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