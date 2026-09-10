1 Ocak 2025’ten itibaren dünyaya gelen çocuklar için verilen doğum desteğinde ilk çocuk için 5 bin TL tek seferde ödeniyor. İkinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki her çocuk için ise aylık 5 bin TL destek sağlanıyor. Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları yardıma e-Devlet üzerinden başvurabiliyor.

Evde bakım yardımında aylık ödeme 15 bin 775 TL

Bakıma muhtaç olduğu sağlık raporu ve değerlendirme sonucunda tespit edilen engelli bireyler için verilen Evde Bakım Yardımı, 2026’nın ikinci yarısında aylık 15 bin 775 TL’ye çıkarıldı. Destekten yararlanabilmek için hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin üçte ikisinin altında olması gerekiyor.

Çocuklu ailelere SED desteği ortalama 11 bin 38 TL

Sosyal ve Ekonomik Destek, ekonomik güçlük nedeniyle çocuğun aile ortamından kopma riski bulunan hanelerin desteklenmesini amaçlıyor. 2026'nın ikinci yarısında ortalama SED ödemesi aylık 11 bin 38 TL'ye yükseldi.

Destek otomatik olarak her düşük gelirli aileye bağlanmıyor. Ailenin sosyal ve ekonomik durumu inceleniyor ve çocuğun aile yanında desteklenmesinin uygun görülmesi halinde süreli ödeme yapılabiliyor.

65 yaş üstüne aylık 7 bin 257 TL

Sosyal güvencesi olmayan ve gelir kriterini karşılayan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yaşlı aylığı veriliyor. 2026’nın ikinci yarısında aylık ödeme 7 bin 257,36 TL olarak uygulanıyor. Değerlendirmede başvuru sahibinin ve eşinin gelir durumu esas alınırken, kişi başına düşen aylık gelirin 9 bin 358,50 TL’nin altında olması gerekiyor.

Yüzde 40-69 engel oranında 5 bin 793 TL

18 yaşından büyük, sosyal güvencesi bulunmayan ve yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engel oranına sahip vatandaşlara aylık ödeme yapılabiliyor. Güncel ödeme tutarı aylık 5 bin 793,31 TL.

Bu destek için engel oranının sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 9 bin 358,50 TL'nin altında olması gerekiyor.

Yüzde 70 ve üzeri engel oranında ödeme 8 bin 689 TL

Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olan vatandaşlar için aylık tutar daha yüksek uygulanıyor. 2026'nın ikinci yarısında ödeme 8 bin 689,97 TL'ye ulaşıyor.

Sosyal güvence ve gelir şartı bu grupta da aranıyor. Başvurunun kabul edilmesi için gerekli sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor.

Engelli yakınına aylık 5 bin 793 TL

18 yaşından küçük özel gereksinimli veya en az yüzde 40 engel oranı bulunan çocuğun yakınına Engelli Yakını Aylığı bağlanabiliyor. Güncel ödeme aylık 5 bin 793,31 TL.

Çocuğun veli veya vasisi üzerinden yürütülen programda sosyal güvence ve gelir koşulları dikkate alınıyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin belirlenen sınırın altında olması gerekiyor.

Kronik hastalık yardımında 15 bin 755 TL ödeme

Tüberküloz veya SSPE hastalığı nedeniyle ekonomik ve sosyal kayıp yaşayan, gerekli koşulları taşıyan kişilere düzenli nakdi yardım sağlanıyor. 2026’nın ikinci yarısında destek tutarı aylık 15 bin 755,12 TL olarak uygulanıyor. Tüberküloz hastalarında yardım süresi hastalığın türüne göre belirlenirken, SSPE hastalarında şartlar devam ettiği müddetçe ödemeler sürdürülebiliyor.

Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara 2 bin TL

Son resmi nikâhlı eşini kaybeden ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen kadınlar için düzenli nakit yardım programı uygulanıyor. Destek aylık 2 bin TL üzerinden hesaplanıyor ancak ödeme iki ayda bir gerçekleştiriliyor.

Program özellikle hanede sosyal güvencesi bulunan birey olmayan ihtiyaç sahibi kadınları kapsıyor. Hak sahipliğinin devam edip etmediği sosyal yardım sistemi üzerinden takip ediliyor.

Öksüz ve yetim çocuklara aylık 2 bin TL

Annesi, babası veya her ikisi vefat etmiş ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenli nakit desteği sağlanıyor. Yardım çocuk başına aylık 2 bin TL olarak hesaplanıyor ve iki ayda bir ödeniyor.

Anne vefat etmişse baba, baba vefat etmişse anne başvurabiliyor. Her iki ebeveynin de vefat ettiği durumda çocuğa fiilen bakan kişi üzerinden işlem yapılabiliyor.

Çoklu doğum yapan ailelere aylık 1.000 TL

İkiz veya daha fazla sayıda bebeğin aynı doğumda dünyaya geldiği ihtiyaç sahibi hanelere Çoklu Doğum Yardımı veriliyor. 0-2 yaş arasındaki çocuklar için ödeme aylık 1.000 TL olarak hesaplanıyor ve iki ayda bir yapılıyor.

Destekte hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 2026 için 9 bin 358,50 TL'nin altında olması gerekiyor. Program bebeklerin beslenme ve temel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor.

Askere gidenin ailesine aylık 1.500 TL

Zorunlu askerlik görevini yapan kişinin ihtiyaç sahibi ailesine askerlik süresi boyunca düzenli nakit yardımı yapılabiliyor. Ödeme aylık 1.500 TL üzerinden hesaplanıyor ve iki ayda bir yatırılıyor.

Asker evliyse eşi, bekârsa öncelikle annesi veya gerekli şartlarda babası destekten yararlanabiliyor. Sosyal güvence ve ihtiyaç durumu değerlendirmede belirleyici oluyor.

Asker çocuklarına aylık 750 TL

Babası zorunlu askerlik görevini yapan ihtiyaç sahibi çocuklar için ayrıca Asker Çocuğu Yardımı bulunuyor. Çocuk başına aylık 750 TL hesaplanan destek iki ayda bir ödeniyor.

Çocuğun 18 yaşından küçük ve bekâr olması gerekiyor. Aynı zamanda belirlenen diğer sosyal yardım ve bakım programlarından yararlanmama şartları da bulunuyor.

Elektrik desteği hanedeki kişi sayısına göre değişiyor

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği veriliyor. 2026 tutarları 1-2 kişilik hanelerde aylık 242,85 TL, üç kişilik hanelerde 323,80 TL, dört kişilik hanelerde 404,75 TL seviyesinde uygulanıyor.

Beş ve daha fazla kişilik hanelerde destek aylık 485,71 TL'ye çıkıyor. Kronik hastalığı nedeniyle tıbbi cihaza bağımlı kişinin bulunduğu hanelerde de hasta başına aylık 150 kilovatsaat karşılığı destek sağlanıyor.

Doğal gaz desteği yılda 3 bin 500 TL'ye çıkabiliyor

İhtiyaç sahibi hanelere verilen doğal gaz tüketim desteği iklim koşullarına göre iller arasında değişiyor. Ekim-mayıs dönemini kapsayan destek yıllık 1.500 TL ile 3 bin 500 TL arasında bulunuyor.

Aylık karşılığı yaklaşık 188 TL ile 438 TL arasında değişen yardım iki ayda bir ödeniyor. Başvuru için doğal gaz bulunan bir il veya ilçede ikamet edilmesi ve mesken türü aboneliğin bulunması gerekiyor.