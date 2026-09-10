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Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 45 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından hukuki durumlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda dernekten "mal ve hizmet" alımı adı altında para çıkışı gerçekleştirildiği tespit edilen şahıs ve şirketler mercek altına alınmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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