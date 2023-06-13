Hac vazifesi için kutsal topraklara yola çıkan vatandaşlar dualarla uğurlandı. Sakarya Başkan Ekrem Yüce, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, “Hac vazifeniz sırasında sizden istediğim bir şey var; sabır. Hac demek, sabır demek. Allah resulünün çektiği sıkıntıların zerresini çekseniz bile sabır simidini elinizden bırakmayın. Rabbim ibadet ve dualarınız kabul eylesin” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hac vazifesi için kutsal topraklara yola çıkan vatandaşları uğurladı. Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde hacı adayları için düzenlenen programda Başkan Yüce’nin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli ve hacı adayları ve aileleri yer aldı. Kur’an- Kerim tilavetinin ardından hacı adaylarına kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yüce, hayırlı yolculuklar dileyerek, dualarda buluşmayı temenni etti. Yüce, günün anısına hacı adaylarına seccade ve tesbih ile karanfil hediye etti.

Hacı adaylarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, duygularını paylaşarak, “İbadetleriniz kabul olsun. Hac vazifeniz sırasında sizden istediğim bir şey var; sabır. Hac demek, sabır demek. Eğer sabrınızı koruyabiliyorsanız mükemmel bir hacı olarak Sakarya’ya dönersiniz. Dinimiz İslam’ın doğduğu yere, doğup geliştiği yere, gelişirken çekilen sıkıntıları, ne tür olaylarla baş başa kaldığını, yerinde görmeye, anlamaya gidiyorsunuz. Allah resulünün çektiği sıkıntıların zerresini çekseniz bile sabır simidini elinizden bırakmayın. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Sabırla hacca gitmeyi bekleyen vatandaşlarımıza da hacılığın nasip olmasını temenni ediyorum. Rabbim dualarınızı kabul eylesin” diye konuştu.