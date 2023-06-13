Osmanbey caddesi üzeribde faaliyet gösteren gelinlik firması geçtiğimiz sezonun ürünlerini ihtiyaç sahiplerinin alması için kapının önüne koydu. Gören kadınlar, gelinliklere hücum etti.

Dore Gelinlik firması sahibi Tülay Ulema yatığı açıklamada “Biz her sene belediyeyi arıyorduk, bu ürünleri alıyorlardı. Ama bura gelinlik,nişanlık,kınalık kıyafetler var. İçlerinde 13 metre bazılarında 8 metre kumaşlar var. Marifetli kadınların elinde bu ürünler tekrar değerlendirilebilir. Çöpe gitmesini istemedik bu yüzden kapının önüne koyduk gelen alsın istedik, ihtiyaç sahiplerinin değerlendirilmesini istedik. Kalan ürün olursa belediyeyi arayacağız atık olarak atacağız” dedi.