NASA yine Aya gidiyor, ama bu sefer su aramak amacıyla. Peki bu ne anlama geliyor ve bizim için önemi nedir?

NASA Aydaki bu görevin asıl ismi ‘’Volaties Investigating Polar Explation Rover’’ yani kısaca ‘’VIPER’’. Viper görevinin amacı, Ay yüzeyinde keşif yapıp su bulmak, bu sudan örnekler almak ve insan tüketimi için uygun olup olmadığını belirlemektir.

Tabi bu görev çerçevesinde NASA bünyesindeki astronotlar uzun yıllar sonra bir kez daha Ay’a gitmiş olacaklar. NASA’nın amacı 2024 yılına kadar ilk mürettebatın Ay yüzeyine inmesi. Ancak bu insanlı göreve girişmeden önce Ay yüzeyinde geniş çaplı bir araştırma yaparak, iyi bir iniş alanı ve gelecekteki keşif çalışmaları için de üs olabilecek bir yer belirlemeye çalışacaklar.

Ancak bildiğiniz üzere Ay, gri kayalıklardan oluşan soğuk ve havasız bir cisim. Bu koşullarda su olması mümkün müdür? Cevap, şaşırtıcı şekilde evet!

Ay yüzeyindeki buzların Dünya’dakilerin aksine daha küçük parçalar ve yüzeyi kaplayan bir tabaka halinde olduğu tahmin ediliyor. Bozulmuş kraterlerin yüzeyinde gezinerek, önce su bulmaya çalışacaklar daha sonra da bu suyun insanların tüketimine uygun olup olmadığını test edecekler.

VIPER görevinin sonunda cevaplanması gereken kritik bir soru ise şu: Ay yüzeyinde, görevli mürettebatın testler için kullanabileceği yeterli miktarda buz var mı? Bu sorunun cevabı, gelecekte yapılacak Ay yolculuklarının planlanması için çok önemli.

Eğer NASA güzel haberlerle dönerse, ilerde Ay’da kurulacak üsse Dünya’dan su götürmeye gerek kalmayacak.