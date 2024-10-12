Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan iki kişi öldü.

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Saray ilçesi Güngörmez Mahallesi yolunda meydana geldi. Güngörmez istikametinden Saray istikametine seyreden Mert Y. idaresindeki 59 AKE 377 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada araçtan fırlayan hafif ticari araç sürücüsü Mert Y. ve yanında bulunan Mehmet Burak K. kaza anında hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında öldüğü tespit edilen Mert Y. ve Mehmet Burak K.’nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.