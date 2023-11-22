Edinilen bilgileye göre kaza, Muş-Bitlis karayolu şeker fabrikası kavşağında meydana geldi. İstanbul-Van seferi yapan yolcu otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı. İddiaya göre hatalı sollama yapan hafriyat kamyonunun çarptığı 63 BB 554 plakalı yolcu otobüsü refüje çıkarak durabildi. Yolcuların korku ve panik yaşadığı kazada şans eseri ölen ya da yaralan olmadı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.