Bir kürdan ile limon uzun süre kullanılabilecek. Limona kürdan batırmanız yeterli olacak. Limon kesildikten sonra yarısı kullanılıp yarısı da buz dolabında saklanmak üzere koyuluyor. Buz dolabında koyulan yarım limon daha çabuk kurumasına ve bozulmasına sebep oluyor. Uzun bir süre limonu kullanabilmek isteyen kişiler için çok pratik bir bilgi verildi.

Limondan tasarruf etmek isteyenler bunu kesin yapmalı

Bir adet kürdanı alarak limona batırın ve ardından kürdanı limondan çıkartın. Bu şekilde limonu sıkıp kullanabilirsiniz. Elde etmek istediğiniz limon suyunu daha kolay bir şekilde sağlamış olacaksınız.

Kürdan batırılarak kullanılan limon sayesinde uzun süre limonu kurumadan ve bozulmadan kullanmak mümkün olacak. Limon kesilip yarısı buzdolabına kaldırıldıktan sonra bozulma ve kötü olma olasılığı çok yüksek fakat kürdan batırılarak kullanılan limon uzun süreli dayanacak ve bu sayede tasarruf etmiş olacaksınız.

Bu sayede buz dolabında limon saklamak daha kolay ve pratik olacak. Kürdan sayesinde limondan tasarruf mümkün olacak.