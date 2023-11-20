Hafta sonu acil nakit ihtiyacı ortaya çıkabilir. Artık telaşa kapılmaya gerek yok TEB, ING Bank ve QNB Finansbank gibi bankalar, müşterilerine haftasında dahil olmak üzere 7/24 nakit avans olanağı sunmaktadır.

ING Bank’tan esnek ve hızlı nakit avansı

ING Bank’tan müşterilerine hafta sonu da dahil olmak üzere 7/24 nakit avans imkanı sunuyor. Bu imkandan yararlanmak için size en yakın ING Bank ATM’sine giderek anında nakit avans çekebilir ve çekilen tutarı isteğinize bağlı olarak 12 veya 6 aya kadar taksit yapabilirsiniz. Üstelik faiz oranı da %1,98 olarak sunuluyor.

QNB Finansbank’tan 7/24 hizmet anlayışı

QNB Finansbank’tan müşterilerine özel haftanın her günü nakit avans kolaylığı geldi. Nakit avans için Alo Kredi Hattı’nı arayabilirsiniz ya da mobil bankacılık ile internet sitesi uygulamaları üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Banka müşterilerinin acil nakit sıkıntılarını 7/24 anında çözüm getirdi.

TEB Bankasından cazip faizlerle nakit avans

%1,98 faiz oranıyla banka müşterilerine cazip nakit avans kampanyası başlattı. Nakit avans kampanyasından yararlanmak için bankanın resmi web sitesi ya da mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca bankanın ATM’lerinden de her saat nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.