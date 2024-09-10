Bugün Bursa genelinde mevsim normallerine uygun bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis görülebilir, ancak öğle saatlerinden itibaren güneşli bir gökyüzü şehre hâkim olacak. Sıcaklıklar 22-25 derece arasında seyredecek. Hafif bir rüzgâr etkili olacak, bu da serinletici bir etki yaratacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 15 dereceye kadar düşebilir, bu nedenle özellikle dışarı çıkacakların yanlarına hafif bir ceket almaları tavsiye ediliyor.



İnegöl’de hava durumu Bursa’ya benzer şekilde ilerliyor. Sabah saatlerinde hafif puslu bir hava ile güne başlanacak, öğleden sonra ise güneş yüzünü gösterecek. Gün içinde sıcaklıklar 20-23 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise 12-13 dereceye kadar bir düşüş yaşanacak. Yer yer rüzgâr etkili olabilir, bu da serin havayı daha fazla hissettirebilir.