Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 3 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde parçalı bulutlu bir havayla beraber en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı -2 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 14 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ