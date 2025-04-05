Hafter’in Türkiye’ye bir yıl içinde ikinci kez resmi temaslarda bulunması, Ankara’nın Libya denkleminde izlediği çok yönlü ve dengeli diplomasi anlayışına dair güçlü sinyaller veriyor.

Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Saddam Halife Hafter, Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir araya geldi. Ziyaret, Libya’daki siyasi denklemin yeniden şekillendiği döneme denk gelmesiyle dikkat çekti.

Libya’da doğu bölgesini kontrol eden Halife Hafter’in oğlu Saddam Hafter, Türkiye’nin resmi davetlisi olarak Ankara’ya geldi. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Saddam Hafter’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdiği ve ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildiği bildirildi.

Söz konusu temasların içeriğine dair resmi açıklama yapılmadı, ancak zamanlaması, Libya’nın doğusu ile Türkiye arasındaki diyaloğun ilerlediği yorumlarını beraberinde getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da daha önce yaptığı açıklamalarda, Libya’nın doğusuyla iletişimin sürdüğünü ve Hafter ailesiyle diplomatik kanalların açık olduğunu belirtmişti. Fidan, Mısır, BAE ve Katar’la birlikte Libya'nın birleşmesi yönünde yürütülen çok taraflı süreci işaret etmişti.

Ankara, daha önce Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni tanımıştı. Ancak son yıllarda doğu ile de denge politikası çerçevesinde temaslarını artırıyor.

TÜRKİYE, LİBYA'NIN DOĞUSUNA YÖNELİYOR MU?

Ankara, 2019’dan bu yana Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yakın ilişkiler yürütüyordu. Ancak son dönemde doğu Libya'daki Hafter yönetimiyle de doğrudan temasların sıklaştığı gözleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya’nın doğusuyla "iyi ilişkiler içinde olduğunu" ve Halife Hafter ile oğullarıyla doğrudan iletişim kurulduğunu belirtmişti. Fidan ayrıca, Libya’nın istikrarı için Mısır, BAE ve Katar'la birlikte çok taraflı bir diplomatik süreç yürütüldüğünü vurgulamıştı.

SADDAM HAFTER'İN ZİYARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hafter ailesi, özellikle doğu Libya’daki askeri yapılanmanın en kritik aktörlerinden biri. Saddam Halife Hafter’in, hem askeri hem de siyasi anlamda babasının doğal halefi olarak görüldüğü ifade ediliyor. Bu bağlamda Saddam Hafter’in Türkiye’ye yaptığı ziyaret, sadece bir protokol buluşması değil, aynı zamanda önümüzdeki döneme dair stratejik görüşmelerin işareti olabilir.

Türkiye'nin, Libya'nın birleşmesi sürecinde hem batıdaki siyasi aktörlerle hem de doğudaki askeri yapı ile denge kurmaya çalıştığı uzun süredir biliniyor.

HAFTER'İN OĞLU DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'DEYDİ

Saddam Halife Hafter, geçtiğimiz yıl da Türkiye'yi ziyaret etmiş ve benzer şekilde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelmişti. Bu ikinci temas, ilişkilerin bir kerelik değil, kalıcı bir diplomatik kanalın inşası olarak görülmesini beraberinde getiriyor.

LİBYA'DA DURUM NE?

Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden bu yana, iki başlı bir yönetim krizi yaşıyor. Trablus merkezli Batı yönetimi ile Bingazi merkezli Doğu yönetimi, ülkenin egemenliği konusunda karşı karşıya. Türkiye, 2020’de Trablus hükümetine verdiği destekle sahadaki dengeleri değiştirmiş, ancak sonrasında doğu ile diyaloğu da yavaş yavaş artırmıştı.