Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çevreye ilişkin bir mesaj yayımladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında, atıkların kontrolsüz olarak çevreye bırakılması ve doğal kaynakların hızla tüketilmesinin, başta iklim değişikliği olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara ulaşan hava, su ve toprak kirliliğine neden olduğunu vurguladı.

Oluşan atıkların hiçbir ayrıma tabi tutulmadan düzenli depolama alanlarına gönderilmesinin, çok kıymetli malzemelerin toprak altına gömülmesine ve yüksek maliyetlerle inşa edilen depolama alanlarının hızla dolmasına sebep olduğunu belirten Başkan Şahin, “Hızla gelişen sanayimizin hammadde ihtiyacı günden güne artmaktadır. Geri kazanımla elde edilecek malzemeler, hammadde ihtiyacı için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Bazı sanayi sektörleri, özellikle tekstil kolu, yurt dışından ambalaj atığı ithal etmektedir. Sıfır atık projeleri, ülkemizin mevcut kaynaklarını sanayicilerimize ciddi biçimde kazandıracaktır.” dedi.

Çevre ve iklim dostu yaklaşımlarıyla, bu ortak gezegeni geleceğe taşımanın ve koruyarak kullanmanın en büyük hayali olduğunu vurgulayan Şahin, havayı, suyu, toprağı ve insanı korumanın önemine dikkat çekti. Mesajına şöyle devam etti: