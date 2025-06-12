Nilüfer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda Nilüfer Belediyesine borcu olan mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden dolayı ilan verdi.

İlan’da; “Belediyemiz mükelleflerinden olup, aşağıda adı soyadı, unvanı belirtilen mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine göre iş bu ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Belediyemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri yada taahhütlü mektup veya telgrafla, açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı; 1 aylık sürenin bitiminde müracaat ile adreslerini bildirmemesi halinde ise bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.” İfadesi kullanıldı.

İşte o ilan;

Kaynak: ilan.gov.tr