Bursa'da gençlerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan 'Kurtlar Vadisi' editleri hakkında ilk kez konuştu. “Ben de artık ona bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok, kaderimiz” diyen Fidan’ı gençler büyük coşkuyla alkışladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi. İftar sonrası Panorama Fetih Müzesi’nde gençlerle bir araya gelen Fidan, sosyal medyada gençlerin kendisine yönelik oluşturduğu 'Kurtlar Vadisi' ve Abdullah Çatlı editleri hakkında ilk kez konuştu. 14 yaşından itibaren devletin birçok kademesinde hizmet verdiğini belirten Fidan, “Zaman zaman benimle ilgili bazı capsleri gösteriyorlar. Yani çok fazla Kurtlar Vadisi ile...Şimdi insan 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olduğu zaman; artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık ona bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok, kaderimiz” şeklinde konuştu. Fidan’ın cevabı sonrası gençler büyük bir coşkuyla alkışladı.

Kaynak: İHA