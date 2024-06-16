Hollanda Futbol Federasyonu’nu temsilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görev yapacak Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, A Milli Takımın teknik heyet ve oyuncularına turnuvada hakemlerle iletişim ve oyun kurallarına ilişkin bir sunum yaptı.

Hakem Serdar Gözübüyük’ün sunumunda hakemlerle saha içinde yalnızca takım kaptanlarının diyalog kurması gerektiğine vurgu yapılırken, kararlara itirazda hakemin etrafının kalabalık bir oyuncu grubu tarafından sarılmasına tolerans gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

Hakemler ile takım kaptanları arasındaki iletişimin önemine değinilen sunumda, takımların Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının gerekçelerini daha iyi anlamasının bu sayede sağlanacağı anlatıldı. Gözübüyük sunumunda ayrıca çeşitli görüntüler eşliğinde sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarına da değindi.

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sunumun ardından Gözübüyük’e A Milli Takım oyuncularının imzaladığı bir forma hediye etti.