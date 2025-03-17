Kendisinden haber alınamaması üzerine polis ekipleri, ihbar üzerine Alacaatlı Mahallesi’ndeki evine sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Bal’ı banyoda kalorifer peteğine kablo ile asılı halde buldu. Sağlık ekipleri, 15 Mart 2025 saat 16.20’de yapılan incelemede Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakim Bal’ın eşi Z. Bal, verdiği ifadede eşinin uyku sorunu dışında herhangi bir sağlık problemi olmadığını ve olay sırasında evde tek başına bulunduğunu belirtti.

Ceza hukuku alanında uzun yıllar görev yapan Bal, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi üyesiydi. Daha önce Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde tetkik hakimi olarak görev yapmış ve 2019 yılında Ankara BAM 1. Ceza Dairesi’ne atanmıştı.

Gazete Pencere’nin aktardığına göre, Bal özellikle cinayet davalarındaki çalışmalarıyla biliniyordu.