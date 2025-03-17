Olay saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Oto galerici M.N.Ç.(42) ile eşi S.Ç.(41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kadın eşine ait tabancayla, eşine ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 mermiyle yere yığılan adam ağır yaralandı. Kadın 112’yi arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kadın ve çocukları S.Ç.(21) ile G.Ç.(23) polis ekiplerince gözaltına alındı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

CİNAYETİ ANLATTI

Şüpheli S.Ç., ifadesinde, "Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rast gele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Kadın şüpheli ve kızları sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ