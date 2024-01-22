Balıkesir’de yol kontrol görevi yapan jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 şüpheli, Balıkesir ili Karesi Yol Kontrol Noktasında yapılan yol kontrolü sonucu yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Balıkesir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği açıklandı.