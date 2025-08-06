Oyun, artık yalnızca bir eğlence aracı değil; gençler için sosyalleşme, başarı, strateji geliştirme ve kişisel alan oluşturma biçimi. Bu nedenle oyun ortamlarının da bu dinamizme uygun şekilde tasarlanması büyük önem taşıyor. Çilek, gençlerin değişen ihtiyaçlarına uygun yepyeni bir ürünle sahnede: Black Gaming Masa.

Black Koleksiyonu ile Tam Uyum, Yüksek Fonksiyon

Black Gaming Masa, Çilek’in Black Koleksiyonu ile bütünleşik bir anlayışla geliştirildi. Modern detayları, farklı malzeme kombinasyonları ve kullanıcı dostu özellikleriyle gençlerin oyun alanlarına tarz ve işlevsellik katıyor.

Delikli sac yüzey ile melamin kaplı yonga levhanın birlikte kullanımı, dinamik bir görünüm sağlarken dayanıklılığı artırıyor. Sac üzerine yerleştirilebilen kancalar sayesinde kulaklık, çanta ve aksesuarlar kolayca asılabiliyor.

Üst bölümdeki raf, monitör veya televizyon kullanımı için uygun ölçülere sahip. Ayrıca entegre tablet tutucu kanalı sayesinde mobil cihazlar da düzenli biçimde konumlandırılabiliyor. Alüminyum profil detayları hem dekoratif hem işlevsel birer unsur olarak kalemlik ya da ek raf olarak kullanılabiliyor.

Ergonomi ve Teknolojinin Buluştuğu Nokta

Öne doğru kavisli masa formu, uzun süreli kullanımlarda bilek ve kollar için ergonomik destek sunarak konforu artırıyor. Masanın sol alt kısmına entegre edilmiş gizli temassız şarj cihazı, kablosuz şarj imkânı sunuyor.

Masa üzerindeki USB portu (12V), hem USB Type-C hem de USB-A girişleriyle çeşitli cihazların kolayca şarj edilebilmesini sağlıyor. Yan panellerin ön kısmında yer alan uzaktan kumandalı RGB LED aydınlatma, oyun alanına tarz ve atmosfer katıyor.

Masa altındaki özel bölme ise bilgisayar kasası yerleşimi için ideal çözüm sunuyor.

Gençlerin Oyun Alışkanlıklarına Yenilikçi Bir Yaklaşım

Günümüzün genç oyuncuları yalnızca performansa değil, aynı zamanda kişiselleştirilmiş, ergonomik ve teknolojik bir oyun alanına da önem veriyor. Black Gaming Masa, bu beklentilere yanıt veren kapsamlı tasarımıyla sadece bir çalışma ya da oyun masası değil; gençlerin tutkularını yaşayacakları özel bir alan olarak öne çıkıyor.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.