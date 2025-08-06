Gerçekleşen ziyarette, derneğin kuruluş amacı, bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve gelecek dönem projeleri hakkında Kaymakam Arslan’a bilgi verildi. İnegöl’e katkı sunmayı hedefleyen dernek yönetimi, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini detaylarıyla paylaştı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin sonunda İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği tarafından hazırlanan özel bir hediye, Kaymakam Eren Arslan’a takdim edildi. Kaymakam Arslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte gönüllülük bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunan dernek yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN