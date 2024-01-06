Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Haliç’te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Balat Fener Sahili’nde gerçekleştirilen törende denize atılan haçı Kostas Kipros kıyıya getirerek birinci oldu.

Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin yıl dönümü çerçevesinde, Fener Rum Patrikhanesi’nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sabah 09.00’da başlayan törende dualar edildi. Patrikhane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındığı dikkat çekti. Ziyarete gelenler mum yakıp ayine katıldı. Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç Sahili’ne yürüdü. Patrik Bartholomeos Haliç’te denize haç attı. Suya atılan haçı çıkarmak için onlarca kişi denize atlarken haçı Dedeağaç’tan İstanbul’a gelen Kostas Kipros çıkardı. Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik sırasında deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denizde güvenlik önlemi aldı.

"Çok mutluyum ve herkes için de en iyisini diliyorum”

Patrik Bartholomeos’un denize attığı haçı ilk çıkaran Kostas Kipros, "Çok mutluyum ve herkes için de en iyisini diliyorum. Bugün haçı çıkarmak için denize dalmaya karar verdim. Şanslı günümdeydim ve haçı çıkardım. Çok mutluyum" dedi.