Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Ümraniyespor maçında penaltıdan kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3 yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda evinde Ümraniyespor ile oynayan Galatasaray’da takımın 4. golünü Halil Dervişoğlu attı. Mücadelenin 87. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Halil Meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 24 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte bu sezonki gol sayısını da 3’e yükseltti.

Maça 11’de başlayan Halil Dervişoğlu 90 dakika sahada kaldı.