İnegölspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen Kerem Duran ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Yine altyapıdan yetişen Abdullah Başdere de 4 yıllığına profesyonel oldu.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor altyapısından İnegölspor kadrosuna katılan ve amatör olarak forma giyen Behzat Taha Dede ile de 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada genç futbolculara bordo-beyazlı forma altında başarılar dilenirken, profesyonel futbol kariyerlerinde önemli başarılara imza atmaları temenni edildi.

İnegölspor, genç oyuncularla ilgili paylaşımını “İnegölspor’umuzun geleceği gençlerimizle!” ifadeleriyle tamamladı.