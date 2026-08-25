EYT düzenlemesinin ardından 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için erken emeklilik talepleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Emeklilikte Adalet Derneği, siyasilerle görüşmelerini sürdürse de resmi makamlar tarafından hazırlanmış bir kanun çalışması veya taslak henüz ortaya çıkmış değil. 8 Eylül 1999 öncesi ile 9 Eylül 1999 sonrası arasında oluşan 17 ila 20 yıllık emeklilik yaş farkı, derneğin temel itiraz noktalarından birini oluşturuyor.

Kanunlara göre mevcut emeklilik şartları

8 Eylül 1999 Öncesi (EYT Kapsamı): Yaş şartı aranmıyor. 5000-5975 prim günü ile kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor. Kısmi emeklilikte ise 15 yıl ve 3600 gün şartı uygulanıyor.

Yaş şartı aranmıyor. 5000-5975 prim günü ile kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor. Kısmi emeklilikte ise 15 yıl ve 3600 gün şartı uygulanıyor. 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası: Kadınlar için 58 yaş ve 7000 gün veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün; erkekler için ise 60 yaş ve 7000 gün veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün şartı bulunuyor.

Kadınlar için 58 yaş ve 7000 gün veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün; erkekler için ise 60 yaş ve 7000 gün veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün şartı bulunuyor. 1 Mayıs 2008 Sonrası: Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaştan başlamak üzere 7200 prim gününe tabi tutuluyor. Emeklilik yaşı kademeli şekilde 65'e kadar yükseliyor.

Emeklilikte Adalet Derneği'nin talep ettiği kademeli yaş ve prim tablosu

Derneğin hükümete ve siyasi partilere sunduğu kademeli emeklilik talepleri, sigorta giriş yıllarına göre şu şekilde sıralanıyor: