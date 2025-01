Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili yöneticiler ve Meclis Üyelerinin de katıldığı programda, sabah namazının ardından cemaate kahvaltı ikram edildi. Zeytin, peynir ve simitten oluşan kahvaltının ardından mahalle sakinlerinin talepleri ve bölgedeki sorunlar dinlenerek çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

‘’BEREKET SOFRALARI MAHALLELERİMİZİN EKSİKLİKLERİNİ BİZZAT SİZLERDEN DUYMANIN VESİLESİDİR’’

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Her hafta Cuma sabahı bir mahallemizde, bir camimizde bereket sofrası adı altında buluşmalar yapıyoruz. Davetimize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu buluşmaları da bir vesile kılıp vatandaşlarımızla gitmişken bizlere bir soruları varsa onları da cevaplamaya çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız burada, meclis üyelerimizi, AK Partimizin kıymetli yöneticileri ve muhtarımız burada. Bereket Sofraları mahallelerimizin eksikliklerini bizzat sizlerden duymanın vesilesidir. ” dedi.

‘’SİZLER EN İYİ DENETLEYİCİSİNİZ’’

Vatandaşlara belediyenin gören gözü, duyan kulağı olmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Alper Taban, “Gördüğümüz eksiklik varsa öneri ve tavsiyelerinizi 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatlarımızdan bizlere sürekli olarak iletiyor olmanız kıymetlidir. Bu şehrin eksikliklerini hep birlikte çözümleyip bertaraf edebiliriz. Örneğin halk otobüslerinde 60 bine yakın vatandaşımız yolculuk yapıyor. Her otobüste neler yaşanıyor anında haberdar olamayabiliriz. Ancak vatandaşlarımız sağ olsunlar başkanım burada şu konu olmuş, burada bu problem var dediğinde konunun ilgililerine de bu sorunları iletiyoruz. Aynı zamanda sorunların çözümü için bizlere gelen bildirimlerin takipçisi oluyoruz. Amacımız her bir vatandaşımızın şikayetini teşekküre dönüştürmek. Bu nedenle sizlerin bildirimleri çok kıymetli. Her an sahada olan sizler en iyi denetleyici ve kontrol edenlersiniz. Gerek bizlere, gerek muhtarlarımıza, gerekse de teşkilatımıza ilettiğiniz zaman bizler de daha hızlı bir şekilde harekete geçip çözümlemek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

Konuşmalar sonrası vatandaşlar beklenti ve taleplerini İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a ileterek doğrudan ilgilileri ile paylaşılmasını sağladı. Vatandaşlarla bir süre yapılan sohbet sonrası buluşma hatıra fotoğrafı ile sona erdi.