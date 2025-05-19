Metrobüs hattı çalışmaları sebebi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından araç trafiğine geçici olarak kapatılan Adapazarı Farabi Caddesi’nde çalışmalar devam edecek. Güzergah çalışmalar çerçevesinde 20 Mayıs Salı ve 23 Mayıs Cuma günleri arasında saat 09.30 ile 16.00’da araç trafiği alternatif güzergahlardan yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı çalışmaları çerçevesinde çarşı istikameti yönünü geçici süre araç trafiğine kapattığı Adapazarı Farabi Caddesi’nde çalışmalara devam edecek. Çalışmalar çerçevesinde 20 Mayıs Salı ile 23 Mayıs Cuma günleri arasında 09.30 ile 16.00 saatleri arasında güzergâh araç trafiğine kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Metrobüs hattı projesi kapsamında 18-19 Mayıs tarihleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapattığımız Adapazarı Farabi Caddesi’nde yol çalışmalarımız devam edecektir. Çalışmalar çerçevesinde güzergahın Donanma Sokak Kavşağı ile Şeker Hilal Cami arasındaki çarşı istikameti yönü 20 Mayıs Salı ile 23 Mayıs Cuma günleri arasında 09.30 ile 16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır. Araç sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica ederiz" denildi.