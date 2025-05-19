Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarıyla birlikte Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmasının yıldönümü, yurdun dört bir yanında olduğu gibi İnegöl’de de anlamlı törenlerle anıldı.

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Kutlamalar, 19 Mayıs Pazartesi sabahı saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün çelenginin anıta sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından katılımcılar, milli mücadelenin 106’ncı yılını gururla selamladı.

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SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ PROGRAMI GÖSTERİLERİYLE SÜSLEDİ

19 Mayıs Bayramı kutlamaları daha sonra İnegöl İlçe Kapalı Spor Salonunda İnegöl Spor Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Programda İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şiirler ve İstiklal Marşı okumaları ile süslenen program, Spor Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam etti. Törende, öğrencilerin sportif gösterileri ve şovları ise adeta nefesleri kesti.

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SPOR YARIŞMALARINDA DERECEYE GİRENLERE KUPALARI VERİLDİ

Kutlama töreninin sonunda 19 Mayıs ve Gençlik konulu spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi. Kutlamalar, toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN