

Edinilen bilgiye göre Akhisar Mahallesi Gazi Atatürk caddesi üzerinde seyir halinde olan Yakup O.(26) yönetimindeki Özel Halk Otobüsü ile Emir sokak üzerinde caddeye çıkış yapmakta olan Kenan K.(32) yönetimindeki 08 AAU 337 plakalı hafif ticari araç cadde ile sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Serkan K.(19) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK