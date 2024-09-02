Ünlü sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Platformu aracılığıyla Türkiye genelinde yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Deprem ve diğer felaket durumlarında aktif bir rol oynayan Levent, bu süreçte sağlığıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Diyabetle Mücadele Ediyor

Levent, son dönemde sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi ve diyabet hastası olduğunu açıkladı. Şeker hastalığı ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğini belirten ünlü sanatçı, bu süreçte hem sağlık durumunu hem de yardım çalışmalarını dengelemeye çalıştığını ifade etti.

Sağlık sorunları nedeniyle doktorlarının tavsiyesine uyan Haluk Levent, sosyal medya hesaplarını kullanmayı bırakma kararı aldı. Doktorları, sosyal medyanın kendisinde stres yarattığını ve bu durumun sağlık durumu üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtmişti. Bu nedenle Levent, sosyal medyadan uzak durarak, konser ve stüdyo çalışmalarına odaklanacağını duyurdu.

İşte o paylaşım:

Önemli !!! (Kendimle ilgili)

Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede.

Çünkü çok şikayetim vardı.

Açlık kan şekeri 341

Hba1c 13.5 çıkmıştı.

Evet yanlış görmüyorsunuz.

Maalesef öyleydi.

Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil.

Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım.

Ve bugün uzun toplantılar sonucu kararlar aldık.

Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler.

Evet sosyal medyanın da bende stres oluşturduğunu düşünmüşler.

(Doğru düşünmüşler)

Bu sürecin yönteminde, mikrobiyom esaslı sağlıklı yaşam desteği için Prof.Dr. Meltem Yalınay’a,

endokrinolojik tedavi desteği için Doç.Dr. Arzu Or Koca’ya teşekkür ederim.

Evet bir müddet konserlerimle , stüdyo çalışmalarıyla ve deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerine yoğunlaşacağım.

Sayfamı Ahbap ekibi yönetecek.

İhtiyacı olanlara direkt ulaşacaklar yine.

Haydi bana biraz müsaade.

Arkamdan çok konuşmayın"