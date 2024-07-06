Ünlü şarkıcı Haluk Levent, şarkıları ve yardım faaliyetleriyle tanınan bir isim olarak sevenlerini endişelendirdi. Dün akşam hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkan Levent'in durumu, hayranlarını tedirgin etti.

GÖĞÜS AĞRISI VE NEFES DARLIĞI YAŞADI

Haluk Levent, dün Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşadığı öğrenildi. Bu belirtilerin ardından hemen hastaneye kaldırılan Levent'in durumu yakından takip ediliyor

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi gören ünlü şarkıcının hala hastanede olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Levent, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesaplarından henüz bir açıklama yapmadı.