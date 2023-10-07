Malatya'da bir kayısı üreticisi olan Bilal M., depoda kayısı işlerken ayakkabılarıyla kayısıların üzerine basarak çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, hijyen kurallarına aykırı bir davranış olarak kamuoyunda büyük tepki topladı.

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Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu tepki çeken görüntülerin ardından hemen harekete geçti ve depoda denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 ton kayısaya el koyan ekipler, üretici Bilal M.'ye hijyen kurallarına aykırı davranışı nedeniyle 10 bin TL ceza kesti.

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