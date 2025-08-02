Bilgilendirmeye göre, 28–30 Temmuz tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen “Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm” konferansında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Türkiye adına resmi görüşlerini paylaştı.

Yılmaz, Türkiye ile İrlanda'nın eş başkanlık ettiği “İki Devletli Çözümün Muhafazası Çalışma Grubu” sonuçlarını, İsrail’in hukuka aykırı uygulamaları karşısında hesap verilebilirliğe, kalıcı ateşkese, insani yardımın kesintisiz akışına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak sundu.

Rehineler ve Hamas konusundaki yanlış anlaşılmalar

Açıklamada öne çıkanlar:

Türkiye'nin “Hamas’ın rehineleri serbest bırakmasını istediği” iddiası doğru değil. Metindeki 8. maddede bu talebin, ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak yer aldığı belirtilmiş ve müzakerelerden bağımsız olmadığı açıklığa kavuşturulmuş.

“Hamas’ın silahsızlandırılmasını istediği” yönündeki iddialar da asılsızdır. Metinde bahsi geçen silahsızlanma ifadesi önce bildiride yer almış, ardından metin ve eklerden çıkartılmıştır. Türkiye, bu konudaki yaklaşımını bağımsız Filistin Devleti hedefi ve 1967 sınırlarına bağlılık bağlamında değerlendirmiştir.

Geleceğe dönük süreç

Türkiye, 2025 Eylül ayında yapılacak 80. BM Genel Kurulu sırasında konuyu devlet başkanı düzeyinde görüşmeyi hedefliyor. Ayrıca bazı ülkelerin Filistin’i tanıma yönünde adımlar atması bekleniyor.