

Olay, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hastalık nedeniyle telef olduğu öne sürülen 1 büyükbaş hayvan, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Bedre deresi yatağına bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar, kötü koku ve çevre kirliliği üzerine durumu fark ederek yetkililere bildirdi.

Hayvanın hastalıklı olma ihtimali nedeniyle çevre sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Vatandaşlar, hayvanların bu şekilde doğaya atılmasına tepki göstererek sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ