İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatan Hamas'ın saldırılarına yanıt olarak İsrail askeri uçakları Gazze Şeridi'nde birçok yeri bombaladı. BMİnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nde en az 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın dünkü "Aksa Tufanı" olarak bilinen saldırısında yüzlerce kişi hayatını kaybederken, bugün her iki taraf da sert önlemler aldı. Gazze'den İsrail'e binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Saldırıların ardından İsrail misilleme olarak Demir Kılıç Harekatı'nı başlattı.

İsrail medyası, Hamas'ın askeri kanadının düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü bildirdi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısı 1.864'e yükseldi. Bunların 345'inin durumu ağır yaralılar da var.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nde en az 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Bu sabah Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiği, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar;

13:20 ARAP BİRLİĞİ BAŞKANI, LAVROV İLE GÖRÜŞMEK ÜZERE MOSKOVA'YA GİTTİ

Arap Birliği Başkanı Ahmed Ebu Gayt, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Gazze'deki durumu görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

12:50 İSRAİL ORDUSU, BATI ŞERİA'YI BARİYERLERLE KAPATTI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki kentlerin girişlerine toprak, beton, demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları kesti. İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde ek askeri kontrol noktaları oluşturduğu, bu noktalara yaklaşmaya çalışan araçlara ateş açtığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki için kepenk indirmişti. Batı Şeria'da bankaların da kapılarını kapattığı ilköğretim ve üniversitelerde eğitime ara verildiği belirtilmişti.

12:15 LÜBNAN İLE İSRAİL SINIRINDA KARŞILIKLI SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgesinde yeniden gerginlik başladı. Kefr Şuba bölgesinden İsrail'e 2 roket fırlatılmasının ardından İsrail'in de Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgelerini topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi verilmedi.

12:04 İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NE BOMBA YAĞDIRDI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırılarına devam ediyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ev hedef alındı.

Saldırılarda vurulan Filistin Üretim Bankası binası, tamamen yıkıldı.

Hamas'a bağlı El-Aksa Radyosu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki evi hedef alınan Ebu Rakab ailesinden 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. En-Neccar ailesine ait üç katlı bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaralandı.

11:55 İSRAİL BASINI: YAKLAŞIK 750 İSRAİLLİ KAYIP

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre ise Askalan'ın güneyindeki Zikim bölgesinde silah sesleri duyuldu.

İsrail ordu radyosu da Gazze Şeridi'nden Netivot yerleşim birimine doğru bir insansız hava aracının sızdığı yönünde şüphelerin bulunduğunu, bu nedenle bölgede uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

11:05 GAZZE ŞERİDİ SINIRINDAKI İSRALLLER TAHLİYE EDİLİYOR

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınırındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan yerleşimci İsraillilerin tahliyesine başlandığı belirtildi. Bu kişilerin, askeri operasyonlar bitene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edileceği aktarıldı.

10:50 SALDIRILARDA ÖLEN İSRAİLLİLERIN SAYISI 350'YE YÜKSELDİ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısı 350'ye çıktı.

Yaralananların sayısının ise 19'u kritik, 326'sı ağır olmak üzere 1864 olduğu kaydedildi.

10:44 İSRAİL, 400 HAMAS MENSUBUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

10:30 GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİ SAYISI 313'E YÜKSELDİ

Gazze'ye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 313'e yükseldi, yaklaşık 2000 kişi yaralandı.

10:09 BM'DEN İSRAİL VE LÜBNAN'A İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail sınırında yaşanan gerginliğin daha da artmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı.

09:42 İSRAİL, GAZZE'DEKİ EL-EMİN MUHAMMED CAMİSİ'Nİ VURDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlendiği saldırıda El-Emin Muhammed Camisi yıkıldı.

09:36 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'DEKİ BAKANLIK BİNASINI VURDU

İsrail savaş uçakları bu sabah, Gazze'deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını füzeyle hedef aldı.

Savaş uçakları tarafından bombalanan bina yıkıldı.

08:45 HİZBULLAH, İSRAİL'E YÖNELIK SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı. Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.

08:40 İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI 256'YA YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiği, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi.

07:55 LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKETLI SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

07:30 İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DE HAMAS'A AİT 4 BÜYÜK BİNAYI VURDUK

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği 4 büyük binanın hedef alındığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'la bağlantılı ofislerin yer aldığı ve üst düzey üyelerinin operasyon yürütmek için kullandığı öne sürülen yüksek katlı 2 binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Hamas liderleri ve üyelerine ait ofisler ile Hamas bünyesindeki çeşitli oluşum ve birimlere ait olduğu iddia edilen büroların yer aldığı binanın "Filistin" adını taşıdığı kaydedildi.

Gün içinde büyük 2 binanın daha vurulduğu hatırlatılan açıklamada, böylece Hamas için önemli 4 binaya saldırı düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.