ABD merkezli Axios haber sitesinin aktardığına göre, Hamas’ın ateşkes teklifine verdiği yanıtta İsrail’in elindeki daha fazla Filistinli esirin serbest bırakılması istendi. Axios’a konuşan ve sürece dair bilgisi olan bir yetkili, İsrailli üst düzey yetkililerin, Hamas’ın bu talebini ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini belirtti.

İsrail tarafı, Gazze’de geçici ateşkes ve esir takasına yönelik sürdürülen dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı. Hamas ise, arabulucuların sunduğu taslak metne ilişkin cevabını ilettiğini açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın cevabının Tel Aviv’e ulaştığı ve değerlendirildiği bildirildi.

Esir takası görüşmelerine arabuluculuk yapan Filistin kökenli Amerikalı iş insanı Bishara Bahbah, Hamas’ın sunduğu cevabın olumlu ve gerçekçi olduğunu belirtti. Bahbah, ateşkese ulaşılabilmesi için İsrail’in ciddi ve hızlı şekilde müzakereye girmesi gerektiğini ifade etti.