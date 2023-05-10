Hamidiye mahallesinde bulunan apartmanın zemin katında yangın çıktı. Ocakta unutulan yemeğin neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 13.00 sıralarında Hamidiye mahallesi Semaver sokakta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.Yangını gören aile, kedilerini alarak dışarıya zorlukla çıktılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdüler. Yangın sonucu mutfakta hasar meydana geldi. Evde ikamet eden 2 kadın ise dumandan etkilendiler. Kadınlar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında tedavi edildiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa