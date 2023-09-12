Kaza, Vatan Caddesi'nde 34 FGT 008 plakalı motosikletin, henüz belirlenemeyen bir sebeple İETT otobüsüne çarpmasıyla gerçekleşti. Bu korkunç çarpışma sonucunda, motosikletin arkasında bulunan bir hamile kadın ağır bir şekilde yaralandı.

Olay yerine hemen intikal eden vatandaşlar, acil durum ekiplerini haberdar ederek hızla olay mahalline ulaşmalarını sağladılar. İtfaiye ekipleri, kaza sonucu otobüsün altında kalan ağır yaralı hamile kadını kurtarmak için seferber oldu. Kadın, özenle çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri, bu üzücü kaza hakkında ayrıntılı bir inceleme başlattılar.