Yaklaşık olarak 42 hafta süren gebelik boyunca anne adayının vücudunda çok farklı değişiklikler yaşanır. Gebelik boyunca görülebilen kasık ağrısı endişe yaratsa da durum doktor kontrolünde takip ve tedavi edilebilir. Bu dönemde anne adayları hamilelikte kasık ağrısı neden olur sorusuna cevap arar ve farklı kanallar üzerinden araştırmalar yapar. Kas ve bağların gerilmesi nedeniyle oluşan süreç, hemen her gebede dönem dönem hissedilir. Kramp tarzında yaşanan ağrılar çoğu zaman oldukça sıkıntı verici boyutlara ulaşabilir. "Bıçak saplanır" şeklinde yaşanan sıkıntı pek çok anne adayını endişeye sevk eder. Özellikle öksürürken veya yataktan kalkarken hissedilir boyuta gelen sıkıntı, kısa süreli olabileceği gibi kimi zaman saatler de sürebilir.



Gebelikte Yaşanan Ağrılar Doktora Haber Verilmelidir

Özellikle gebeliğin son haftalarında yaşanan kasık ağrıları yalancı doğum olarak nitelendiren süreci akıllara getirir. Hamilelik süresince yaşanan; kabızlık, şişkinlik ve karında gaz sorunu kasık ağrılarının en temel sebepleri olarak gösterilebilir. Yumurtalıklarda gebeliğe bağlı olarak oluşan kistlerde kasık ağrısı yapabilir. Bu süreç içerisinde karın ve kasık bölgesinde ağrılara;

Ateş Bulantı, Kusma, İdrar yaparken yanma veya İdrarda kan gibi belirtiler ilave olursa sorunun bir enfeksiyondan kaynaklandığından şüphelenmek daha doğrudur.

Karının üst bölgesinde ve akciğere yakın olan bölgede ağrı olması ve bu ağrıya bulantının eklenmesi halinde yüksek tansiyon sorunu olan preeklampside akıllara gelmelidir.

Hamilelik Süresi İçinde Yaşanan Kasık Ağrıları Ne Zaman Görülür?

Kasık ağrıları gebelikle birlikte başlayabilir. Hamileliğin 6 ila 8.haftası arasında başlayan ağrılar anne adaylarının aklına hamilelikte kasık ağrısı normal mi sorusunu getirir. Zaten yaşadıkları her değişiklikte endişeye kapılan anneler için bu süreç oldukça endişe verici olabilir. Gebeliğin 12.haftasından itibaren ciddi şekilde hissedilen rahimde büyüme kasık ağrılarının da ortaya çıkmasına neden olur. İlk gebelikte daha erken ortaya çıkan belirtiler daha sonraki tecrübelerde hiç yaşanmayabilir. İlk gebelikten sonra gebeliklerde vücut pek çok durumu tecrübe ettiği için süreç çok daha kolay geçebilir. Kasık ağrıları ikinci veya daha sonraki gebeliklerde sadece gebeliğin son haftalarında görülür.

Ağrıların azalması için; ayakların yukarıda kalacak şekilde bir pozisyon alınması ve dinlenilmesi tavsiye edilir. Ilık bir banyo yapma imkanı bulanların kendilerini yormadan banyoya girmeleri ağrıların ve varsa krampların azalmasını sağlar. Kasıkları destekleyen rahat bir giysi, ayak tabanını destekleyen alçak topuklu ayakkabılar, hamilelik masajı yaptırmak, ani ve keskin hareketlerden kaçınmak ve düzenli egzersizler ağrıların ortaya çıkmadan önlenebilmesine yardımcı olur.



Hamilelikte Kasık Ağrısı Normal Mi?

Hamilelik süresince kasıkta agrı olması yaygın ve normal bir durumdur. Ancak Bazı Hallerde nadiren bazı anormal durumlara sebebiyle de gerçekleşmektedir. Bu nedenle normal kontrollerde ultrasona girmeden kadın doğum doktorunuza rahatsızlığınızı iletmeniz gerekir.

Doktora Hangi Durumlarda Başvurmak Gerekir?

Gebelikte yaşanan sorunlar düzenli olarak doktorla paylaşılmalıdır. Rutin kontrol dönemleri dışında görülen sorunlarla da doktorla iletişim halinde olmak öncelikle annelerin psikolojik anlamda desteklenmesini sağlayacaktır. Karın ve kasık bölgesinde görülen ağrıların geçmemesi, düzenli olarak artması ve anne adayını rahatsız etmesi halinde durumun doktora söylenmesi gerekir. Ağrılara eşlik edecek olan; ateş, titreme, kanama ve vajinal bölgede akıntı komplikasyonların oluştuğunu işaret eder. Bu durumla birlikte yüksek tansiyon ve halsizlik, 6 saatten fazla süren ağrı halinde acil servislere başvurulması ihmal edilmemelidir.

Hamilelikte kasık ağrısı neden olur ve bu durumda yapılması gerekenler nelerdir? Hamilelik boyunca esneyen bağların, değişen hormon düzeylerinin ve büyüyen rahimin vücut içinde yapacağı değişiklikler ve etkiler gözle görülür ve hissedilir belirtiler verir. Anne adayının vücudunda yaşanan değişiklikler ve daralma nedeniyle belli organların kendi içinde yer değiştirmesi de normaldir. Bazı durumlardaysa ağrı dereceleri ve sıklığı sürecin içinde istenmeyen ya da beklenmeyen sorunlar yaşandığının göstergesi olabilir. Basit ağrılarla nasıl baş etmesi gerektiğini bilen gebeler, bir takım önerilerle süreci çok daha kolay atlatabilirler. Geçmeyen ağrılar belli durumlarda; kanama, akıntı ve kramp olarak kendini gösterebilir. Bu durumda her şey daha zor olabilir.

Gebelikte Yaşanan Değişimler Nelerdir?

Vücudunda oluşacak değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmayan ve endişe duyan anne adayları 8 ila 12. haftalarda adet tarzı ağrı, kasılma ve kramplarla karşılaşabilirler. Kanama olmayan ağrılar genel olarak tehlikesizdir ve nedeni sadece rahmin büyümesiyle açıklanabilir. Vücutta yaşanan değişimler ilk gebeliklerde daha çok görülürken deneyimli anne adayları pek çok sorunun üstesinden kendi başlarına gelebilirler. Karın ve kasık bölgesinde görülen ağrılar akla ilk olarak;

Yerleşme ağrılarını, Yumurtalık kistlerini, Bebek ağırlığına bağlı baskıyı, Braxton Hicks kasılmalarını, Eklemlerde gevşemeyi, Kabızlığı ve İdrar yolu enfeksiyonunu düşündürür.

Hamilelikte Kasık Ağrılarının Ciddi Nedenleri Neler Olabilir?

Karın ve kasık ağrılarının pek çoğu çok önemli olmayan sorunları işaret ederken bazılarıysa akıllara ciddi sorunların gelmesine neden olur. Hamilelikte kasık ağrısı normal mi sorusuna cevap verebilecek en yetkili kişi gebeliği takip eden kadın doğum doktoru olacaktır. Bazı durumlarda yaşanan ağrı ve kasılmalar ciddi sonuçların yaşanmasına neden olabilir. Hamilelikte yaşanan kasık ağrısının ciddi sorunlar doğurabilecek nedenleri arasında; düşük, dış gebelik, erken doğum, gebeliğe bağlı yüksek tansiyon, plasentanın anneden erken ayrılması, rahim yırtılması, apandisit ve böbrek taşları olabilir.