Reflü’de bu durum daha sık seyretmekte olup, midenin hassaslığı söz konusu olmaktadır.

Mide yanmanız esnasında midenizden yukarı çıkan asitli maddeler yani mide suyu da diyebileceğimiz acı ve ekşi bir tat oldukça rahatsız edici olmaktadır.

Hafta içerisinde birden çok yaşanılan mide yanmalarının normal bir durum olmadığı bilinerek bunun adına uygun bir teşhis koyulması gerektiği unutulmamalıdır.

Yanan mideniz sizleri rahatsız ettiği kadar ilerleyen semptomlarda mide de çok çeşitli hasarlara da neden olabilmektedir.

Mide Yanmasında En Büyük Etken Nedir?

Yanan mideniz’in tek nedeni her zaman tüketmiş olduğunuz baharatlı yiyecekler ya da yağlı yiyecekler değil, bu duruma etken olan unsur çoğu zamanda stres olmaktadır.

Gün içerisinde yaşanan stres zamanla midede yer alan asit salgısının artmasını sağlayacak ve dolayısıyla da mide de yanmaya neden olacaktır. Aynı zamanda midenizi rahatsız edecek sıkılıkta giyilmiş olan giysilerde yediğiniz besinlerin sizleri rahatsız etmesine neden olacaktır.

Mide de yer alan asit yediklerimizle de hareketlilik kazanarak bu riski artırabilmektedir.

Yiyecekleri olabildiğince fazla çiğneyerek sindirimini kolaylaştırmak, yatmadan bir süre önce yemek yemeyi kesmek ve tahrişe sebep olabilecek yiyeceklerden uzak durmak en etkili yöntem olmaktadır.

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Mide de yer alan asidin adeta sakinleşmesini sağlayan bir avuç leblebi yanma sırasında kurtarıcı rol oynamaktadır. Mideniz yanarken rahatlatma adına tüketilen sodalar zaten asit içeriği sayaesinde midenizi daha da tetikleyecektir. Tahıl içeren gıdaların yanı sıra süt ile de midenizi rahatlatabilirsiniz.

Tabi tüm bunların yanında stres başlı başına ana etken olmaktadır. Stres’in en aza indirilmesi aynı zamanda mide yanmasını da bir o kadar en aza indirmiş olmayı sağlayacaktır.

Yanma nedeni olarak en iyi teşhis’e ancak mide’ye küçük bir kamera ile bakılması sonucu ulaşılmaktadır. Endoskopi olarak adlandırılan bu yönteme genellikle ilerleyen rahatsız edici durumlarda başvurulmaktadır.