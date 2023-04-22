Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan Hande Baladın için Red Bull tarafından hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyunu geri dönüyor.İSTANBUL (İGFA) - Red Bull sporcusu ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkan Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızı Hande Baladın’ın oyun karakteri olduğu ‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu yeniden oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl büyük ilgi gören oyun, yine aynı formatta smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşacak. Oyunu oynayanlar, üç aşamayı tamamladıktan sonra elde ettikleri skoru kaydedecek ve haftalık puan tablosunda en yüksek skoru elde eden üç kişi, voleybol kiti kazanacak. Sekiz hafta sonunda en yüksek skoru yapan kişi ise gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit takımıyla Avrupa kupasında deplasman deneyimi kazanma şansı yakalayacak.

ÜÇ ETAPTA DA BAŞARI GEREKİYOR

‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek. Smaç, manşet ve servis etaplarından oluşan oyunda yüksek puana ulaşabilmek için üç bölümde de başarılı olmak gerekiyor. Red Bull tarafından hazırlanan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununa, 20 Nisan itibarıyla oyun severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İlk kez bir Türk voleybolcu için hazırlanan oyun olma özelliği taşıyan ‘Hande Gibi Smaçla’ geçtiğimiz sene büyük ilgi topladı.

7 hafta boyunca 21 bin 807 kişi tarafından oynanan oyunda haftalık tabloda en yüksek puanı elde eden üç kişi Red Bull Shop’tan birçok hediye kazanırken, toplamda en yüksek skora ulaşan kişi ise Hande Baladın ile tanışma ve özel alanda maç izleme fırsatını yakalamıştı.