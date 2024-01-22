Kış Uykusuna Yatan Canlılar ?

Ayılar: En çok bilinen ve kış uykusu denince akla gelen ayılardır. Peki burada en çok sorulan sorulardan birine daha cevap verelim. Kutup Ayıları kış uykusuna yatar mı ? elbette yatar. Hatta kutup ayılarının kış uykusu diğer ayı türlerinden daha uzundur. Yaklaşık bir yılın 7 ayı kadar kutup ayıları kış uykusuna yatar.

Kurbağalar: Kurbağa türlerinin bazıları kış uykusuna yatabilmektedir. Genellikle sert iklim bölgelerinde bulunan bu cinsler havaların normalleşmesi sürecinde kış uykusuna yatar.

Böcekler: Yaz aylarında etrafımız birçok böcek ve canlılarla dolu olur. Yani aslında sıcak aylar yaşama elverişli olduğundan dolayı canlılık aylarıdır. Böceklerde ayılar ve kurbağalar gibi kış uykusuna yatarlar.

Kaplumbağalar: Kış uykusuna yatan bir diğer hayvan türü kaplumbağalardır. Onlarda kışın zorlu şartlarına dayanmak yerine uykuda geçirmeye göre evrimleşmişlerdir.

Yılanlar: Ayılar gibi kış uykusu kelimesiyle bilinen bir diğer canlı türü yılanlardır. Yılanlar sıcak havayı sever ve soğuk havadan hoşlanmaz. Bu nedenle sonbaharın sonu ile ilkbaharın başı yılanlar kış uykusuna yatmak için toprağın altını seçerler.

Kemirgen Türleri: Bazı fare ve kemirgen türleri kış uykusuna yatarlar. Bunun nedeni kışın yiyeek sıkıntısının fazla olmasıdır.

Köpek Balığı: Bu listede diğer tüm canlıları anlayabileceğinizi biliyoruz. Fakat köpek balıklarıda okyanus suyunun soğumasıyla kış uykusuna yattıkları bilinen türlerdir. Yiyecek sıkıntısı karada olduğu gibi kışın denizdede olağan bir durum olduğu için okyanusun derin noktalarına inen köpek balıkları soğuk mevsimde uykuya dalar.

Yarasalar: Kışı sevmeyen bir başka hayvan türü ise yarasalardır. Ömürlerinin çoğunda gün ışığı görmeyen yarasalar, yine de gün ışığının ısıttığı dünyayı daha çok seviyorlar. Yiyecek sorunu nedeniyle kış uykusunda kalmayı tercih ediyorlar.