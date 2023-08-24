Bu yazımda size yaz-kış, özellikle sıcak havalarda tüketimi artan maden suyundan bahsedeceğim. Maden sularının faydası içerdiği minerallerden gelmekle birlikte içerik olarak markadan markaya değiştiği için ihtiyaca göre maden suyu seçimi önemlidir. Maden suyu, ihtiyaçlarımıza uygun şekilde seçildiğinde beslenmemizde kolaylıkla fonksiyonel bir içecek olarak yer alabilir. Her maden suyu çıktığı kaynağın içeriğine bağlı farklı değerlere ve dolayısıyla da faydalara/dikkat edilmesi gereken noktalara sahiptir.

Maden suyunun faydaları arasında;

Su-elektrolit dengesi

Asit-baz dengesinin korunması, hücre sağlığı

Kas ve sinir sistemleri, kemik ve diş sağlığının desteklenmesi

Sindirimin kolaylaşması, safra kesesi fonksiyonlarının uyarılması bu faydalardan ilk aklımıza gelenlerdendir.

Maden sularında, en yoğun bulunan elementler, kalsiyum , magnezyum, sodyum ve klordur. Daha az bulunanlar, potasyum ve flor, bazen de iyottur. İdeal değerler; Sodyum 20-200 mg/L olması gerekir. Kalsiyum; 150 mg/L üzeri, Magnezyum ise 50 mg/L üzeri olması istenir.

Maden sularında bulunan minerallerden kalsiyum, osteoporozun önlenmesi ve tedavisinde etkindir. Güçlü kemik yapısı oluşması, kan pıhtılaşması ve sinir uyarılarının iletilmesinde rol oynar. Magnezyum, kas ve sinirsel yorgunluğun önlenmesinde etkindir ve sağlıklı kalp fonksiyonu için gereklidir. Sodyum, su ve elektrolit dengesi, asit-baz dengesi ve uyarı iletiminde rol oynar. Sindirimde yardımcıdır. Potasyum, hücre metabolizmasında ve vücuttaki su dengesinde görev yapar. Florür, diş çürüklerinin önlenmesinde etkilidir ve sağlıklı kemik ve dişler için gereklidir. İyot, troid bezinin sağlıklı çalışması için gereklidir, eksikliğinde troid bezinin büyümesi(guatr) görülür. Klor, su ve elektrolit dengesi ve sindirimde sodyum ile birlikte görev üstlenir.

Yoğun spor yaptığınız ya da çok fazla hareket edip terlediğiniz günlerde ter ile birlikte atılan mineralleri yerine koyabilmek elektrolit dengesini sağlamak için yüksek sodyum ve magnezyumlu maden suları tercih edilebilir. (Kınık, Uludağ, Beypazarı, Kızılay Erzincan ve Sarıkız)

Sıcak havalarda çok terleme ya da tansiyon düşüklüğü gibi şikayetleriniz olursa yüksek sodyumlu maden suları tercih edilmelidir. Herhangi bir maden suyuna ekleyeceğiniz tuz ile sodyum içeriğini arttırabilirsiniz. Churcill iyi bir seçenek olacaktır. ( Tansiyon hastalarına uygun değildir) ( kızılay, avşar, sırma)

Genel sağlık, sindirim desteği ve keyif için sodyum alımını çok abartmadan en yüksek magnezyumlu maden sularını tercih edebilirsiniz. ( uludağ, kızılay, Beypazarı, akimina)

Tansiyon ya da ödem probleminiz var ise çok düşük sodyumlu maden suları sizin tercihiniz olmalıdır. ( Freşa, inişdibi)

Kemik ve diş sağlığınızı desteklemek istiyorsanız kalsiyum içeriği yüksek maden sularını tüketebilirsiniz. ( Beypazarı, uludağ, damla, özkaynak)

Günde en az 1 şişe maden suyu tüketmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Aromalı maden suları tüketilmemelidir. Onun yerine siz içerisinde elma, limon, çilek, karpuz gibi meyveler ya da reyhan, nane, salatalık gibi yeşillikler ekleyebilirsiniz.

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